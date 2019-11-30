الأرصاد: ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا واحدا.. وسرعة الرياح 20 عقدة

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على طول الساحل الليبي بأن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد، فيما تبلغ سرعة الرياح القصوى 20 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن البحر «قليل الاضطراب» على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، مشيرة إلى أن «الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب احتمالية ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على خليج بنغازي».

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر صباح الغد.

- الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول ظهر الغد إلى جنوبية شرقية، بينما تكون متغيرة الاتجاه على ساحل سرت سرعتها بين 5 و10 عقد.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ لا يتجاوز ارتفاعه 0.75 متر.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة صباح الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

- الرياح متغيرة الاتجاه على ساحل خليج بنغازي تكون غربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- البحر خفيف الموج، يكون قليل الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، وارتفاعه يتراوح بين 0.5 و1 متر ويصل إلى 1.5 متر صباح الغد على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

- درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة؛ وذلك لاحتمالية ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الخليج.