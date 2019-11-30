عادل جمعة يتابع سير العملية التعليمية في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 08:52 صباحا
اجتماع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة مع مسؤولي التعليم في بلدية بني وليد، (تعليم الوفاق)

أجرى وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، زيارة لمراقبة التعليم ببلدية بني وليد، للاطمئنان على سير العملية التعليمية والمعوقات التي تواجهها.

وعلى هامش الزيارة، عقد جمعة لقاء مع مراقب التعليم بالبلدية خالد أبوحمزة، وعدد من مديري المؤسسات التعلـيمية، بحضور مديري مكاتب التفتيش التربوي والتعليم الأساسي والثانوي والاحتياط العام، وفق بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن جمعة اطمأن من مديري المؤسسات التعليمية على حسن سير العملية التعليمية، كما استمع لكل الملاحظات والصعوبات التي تواجههم، والتي جاء في مقدمتها مسألتا النظافة والحراسة.

وأوضح جمعة لمديري المدارس أن الميزانية التشغيلية التي ستصرف لهم تهدف إلى «معالجة النظافة وإنجاز أعمال الصيانة الطارئة وتوفير مستلزمات النشاط المدرسي»، لافتا إلى أن جهاز حراسة المرافق التعليمية المنشأ أخيرًا هو من سيتولى مهمة حماية المؤسسات التعليمية.

ومن جهتهم، أكد مديرو المدارس «وصول كل عناوين الكتاب المدرسي وبعض المستلزمات التعليمية المتمثلة في الخطاطات والأثاث المدرسي»، حسب البيان.

اجتماع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة مع مسئولي التعليم في بلدية بني وليد، (تعليم الوفاق)
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