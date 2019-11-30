وكيل «تعليم الوفاق» يبحث صرف مستحقات معلمي سد العجز ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 01:26 صباحا
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، مع مراقب التعليم ببلدية بني وليد، 29 نوفمبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، مع مراقب التعليم ببلدية بني وليد، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام الإدارية بالمراقبة، ومديري المؤسسات التعليمية، الإجراءات المتخذة بشأن صرف مستحقات معلمي سد العجز للعامين 2014 و2018.

ووفق بيان للمجلس البلدي بني وليد، اليوم، استعرض اللقاء أيضا الإجراءات المتخذة بشأن المعلمين والطلبة ضيوف مدينة بني وليد، وتوفير احتياجات المدارس ورياض الأطفال بالبلدية، فضلًا عن مناقشة خطة عمل مصلحة المرافق التعليمية لإنشاء عدد من المدارس الجديدة وصيانة المدارس الحالية واستكمال المنشآت التعليمية المتوقفة.

وأكد الوكيل ضرورة إنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية والتربوية وديوان المراقبة في الموعد المحدد لها، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ ذلك طبق اللائحة التنظيمية المعتمدة عن وزارة التعليم واهمية متابعة الإجراءات الإدارية للمعلمين والمعلمات الجدد ومعلمي الميزة في أسرع وقت ممكن.

واستعرض الوكيل الموقف العام للمراقبة من حيث صرف علاوة الحصة، والمصروفات التشغيلية للمؤسسات التعليمية العام الماضي والإجراءات الجديدة للعام الحالي، وفق البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا
ليبيا
بالأرقام.. تعرف على «دور المال» في الانتخابات الأميركية
دولى
مفقودون في تركيا يعودون إلى الظهور.. و«العفو الدولية» تدعو إلى «تحقيق سريع»
دولى
منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: روسيا تنشر «عسكريين نظاميين» بأعداد لافتة في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل العصامي الاستاذ محمد بن مسعود فشيكة
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أشياء تحافظ على صحة الرجل