وكيل «تعليم الوفاق» يبحث صرف مستحقات معلمي سد العجز ببني وليد

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، مع مراقب التعليم ببلدية بني وليد، 29 نوفمبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، مع مراقب التعليم ببلدية بني وليد، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام الإدارية بالمراقبة، ومديري المؤسسات التعليمية، الإجراءات المتخذة بشأن صرف مستحقات معلمي سد العجز للعامين 2014 و2018.

ووفق بيان للمجلس البلدي بني وليد، اليوم، استعرض اللقاء أيضا الإجراءات المتخذة بشأن المعلمين والطلبة ضيوف مدينة بني وليد، وتوفير احتياجات المدارس ورياض الأطفال بالبلدية، فضلًا عن مناقشة خطة عمل مصلحة المرافق التعليمية لإنشاء عدد من المدارس الجديدة وصيانة المدارس الحالية واستكمال المنشآت التعليمية المتوقفة.

وأكد الوكيل ضرورة إنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية والتربوية وديوان المراقبة في الموعد المحدد لها، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ ذلك طبق اللائحة التنظيمية المعتمدة عن وزارة التعليم واهمية متابعة الإجراءات الإدارية للمعلمين والمعلمات الجدد ومعلمي الميزة في أسرع وقت ممكن.

واستعرض الوكيل الموقف العام للمراقبة من حيث صرف علاوة الحصة، والمصروفات التشغيلية للمؤسسات التعليمية العام الماضي والإجراءات الجديدة للعام الحالي، وفق البيان.