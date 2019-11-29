اليونان تمهل السفير الليبي حتى الخميس للمغادرة احتجاجا على مذكرة تفاهم مع تركيا حول «الصلاحيات البحرية»

قال مصدر دبلوماسي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن وزارة الخارجية اليونانية استدعت السفير الليبي في أثينا، احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع تركيا حول «الصلاحيات البحرية».

وكشف المصدر أن وزارة الخارجية اليونانية أمهلت السفير، حتى الخميس القادم، لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع أنقرة.

وعلقت وزارة الخارجية اليونانية، أمس الخميس، على مذكرة التفاهم بشأن المناطق البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، مساء أمس الأربعاء في مدينة إسطنبول بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

اليونان تعلق على مذكرة التفاهم بشأن المناطق البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكساندروس ينيماتاس، ردا على سؤال أحد الصحفيين بالخصوص قائلا: «إن توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني».

واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية «أن هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المجاورة»، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليونانية.

كما أعربت مصر أمس عن إدانتها توقيع حكومة الوفاق الوطني على مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية مع تركيا، مؤكدة أن «مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني»، وفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري.