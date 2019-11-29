بالصور: حريق في محطة كهرباء بطرابلس بسبب «نيران القمامة»

حريق يطول محطة الأخوات البيض بشارع عمر المختار، 28 نوفمبر 2019 (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نشوب حريق بجوار محطة الأخوات البيض (جهد 11 ك.ف) بشارع عمر المختار، نتيجة إشعال النيران في القمامة المتكدسة قربها، مما تسببت في احتراق الخلية والكوابل وصندوق التحكم الخاص بعلبة الإنارة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار عن جزء من منطقة بلخير في طرابلس.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة بدائرة توزيع طرابلس المركز باشرت بإجراء أعمال الصيانة، اليوم الجمعة، بعد أن تعذر أمس القيام بتلك الأعمال؛ نتيجة تكدس القمامة أمام باب المحطة، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الشركة تستنكر هذه الأعمال غير المسؤولة وتأمل من كل الجهات ذات العلاقة بضرورة التدخل لمنع انتشار وضع القمامة أمام المحطات المنتشرة في الميادين والساحات؛ حفاظا على سلامة معدات المحطة وضمان وصول التيار الكهربائي إلى المواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين أن يكون لهم دور إيجابي من خلال المساهمة في رفض تكدس القمامة أمام المحطات الواقعة في نطاق كل منطقة؛ لأنها تقدم خدمة يستفيد منها كل أبناء المنطقة، حسب البيان.

حريق يطول محطة الأخوات البيض بشارع عمر المختار، 28 نوفمبر 2019 (الشركة العامة للكهرباء)

حريق يطول محطة الأخوات البيض بشارع عمر المختار، 28 نوفمبر 2019 (الشركة العامة للكهرباء)

حريق يطول محطة الأخوات البيض بشارع عمر المختار، 28 نوفمبر 2019 (الشركة العامة للكهرباء)

إجراء أعمال الصيانة في محطة الكهرباء، 29 نوفمبر 2019 (الشركة العامة للكهرباء)