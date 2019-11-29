مطار معيتيقة ينفي نشوب حريق في طائرة «البراق»

طائرة تابعة لطيران البراق (أرشيفية: الإنترنت)

نفى مطار معيتيقة الدولي ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول نشوب حريق في طائرة «طيران البراق» أثناء رحلتها من مطار تونس قرطاج إلى مطار بنينا.

وأوضح المطار أنه بالتواصل مع المدير الإقليمي للشركة بتونس وغرفة عملياتها، تأكد أن «الخبر عارٍ من الصحة وكل ما هناك عطل بسيط في أحد عدادات المقصورة، وقد جرى إصلاحه وأكملت الرحلة بعد ذلك»، حسب بيان نشره المطار، اليوم الجمعة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وناشد المطار بتحري الدقة في نقل الأخبار التي من شأنها إثارة الرعب والفزع في قلوب المسافرين والتحلي بالمهنية الإعلامية والمصداقية.