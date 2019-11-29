مطار معيتيقة ينفي نشوب حريق في طائرة «البراق»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 04:46 مساء
طائرة تابعة لطيران البراق (أرشيفية: الإنترنت)

نفى مطار معيتيقة الدولي ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول نشوب حريق في طائرة «طيران البراق» أثناء رحلتها من مطار تونس قرطاج إلى مطار بنينا.

وأوضح المطار أنه بالتواصل مع المدير الإقليمي للشركة بتونس وغرفة عملياتها، تأكد أن «الخبر عارٍ من الصحة وكل ما هناك عطل بسيط في أحد عدادات المقصورة، وقد جرى إصلاحه وأكملت الرحلة بعد ذلك»، حسب بيان نشره المطار، اليوم الجمعة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: نجاة طائرة طيران البراق من قصف على مطار معيتيقة  

وناشد المطار بتحري الدقة في نقل الأخبار التي من شأنها إثارة الرعب والفزع في قلوب المسافرين والتحلي بالمهنية الإعلامية والمصداقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا
ليبيا
بالأرقام.. تعرف على «دور المال» في الانتخابات الأميركية
دولى
مفقودون في تركيا يعودون إلى الظهور.. و«العفو الدولية» تدعو إلى «تحقيق سريع»
دولى
منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: روسيا تنشر «عسكريين نظاميين» بأعداد لافتة في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل العصامي الاستاذ محمد بن مسعود فشيكة
ثقافة وفن
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أشياء تحافظ على صحة الرجل