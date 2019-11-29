غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 04:09 مساء
المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت).

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن ست قضايا رئيسة تم الاتفاق عليها في اجتماع برلين التحضيري بخصوص الأزمة الليبية، موضحا أن هذه القضايا هي: «العودة للاتفاق السياسي، وحظر السلاح، ووقف النار، وإطلاق حزمة اقتصادية، وإجراء ترتيبات أمنية في طرابلس».

وأوضح سلامة، في تصريحات تلفزيونية، إلى قناة «العربية»، اليوم الجمعة، أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت للتنفيذ. كما أكد أن عقد الاجتماع السياسي حول ليبيا في برلين قبل نهاية العام الجاري، مضيفا: «مؤتمر برلين يسعى إلى اتفاق دولي حول ليبيا عجز عنه مجلس الأمن... ونتمنى أن ينتهي الاجتماع بوقف للنار في الأراضي الليبية».

وشدد على أن الأمم المتحدة تسعى إلى «إنشاء مظلة دولية لتنفيذ ما يتفق عليه الليبيون»، مجددا الحديث عن أن «الانقسام الدولي هو العقبة الكبرى أمام عودة الاستقرار في ليبيا». وتابع: «حاولنا وقف النار في ليبيا على المستوى المحلي وفشلنا. كان علينا التفكير بمظلة دولية للمساعدة بوقف الحرب»، مشيرا إلى تدخلات خارجية كبيرة تؤثر في الأزمة الليبية.

كما أشار إلى ما سماه «استدعاء مرتزقة للقتال في ليبيا من أفريقيا ودول أخرى، ودخول شركات أسلحة على خط الحرب في ليبيا، فضلا عن أن دولاً تسير طائرات من دون طيار، وتلعب دورا في الحرب الليبية».

وأكد أنه ليس من الممكن الآن الحديث عن دولة ديمقراطية في ليبيا خلال وقت قريب، «لكن ما يهمنا الآن وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار ليكون الطريق إلى الانتخابات متاحا، فيما نسعى حاليا لإجراء انتخابات بلدية في عدد من المدن، بينما عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية ليس متاحا الآن في الأراضي الليبية».

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