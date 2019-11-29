باشاغا يحضر حفل تخريج «دفعة من رجال الأمن الليبيين» في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 03:33 مساء
باشاغا خلال حضوره حفل تخرج رجال الأمن في تركيا. (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك).

حضر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا حفل تخريج «دفعة من رجال الأمن»، في تركيا اليوم الجمعة، بعد أن أتموا دورة تدريبية متخصصة.

وذكرت صفحة داخلية الوفاق على موقع «فيسبوك»، أن باشاغا هنأ الخريجين وحثهم على «بـذل المزيد مـن الجهد والعطاء من أجل حماية الوطن والعرض»، مشيرة إلى أن المسؤولين الأتراك عبروا عن «إعـجابهم برجال الشرطة الليبية الذين حضروا هذه الدورة، وقدرتهم على اسـتيعاب البرامج التدريبية التي وضعت لهذا الغرض».

كما حضر الاحتفال كل من: وكيل وزارة الدفاع وآمر المنطقة الدفاعية الغربية، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمـنية، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، والقائم بأعمال السفارة الليبيـة لدى تركيا، وعدد من المسئولين الأمنيين رفيعي المستوى من الجانب التركي.

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وفي ديسمبر الماضي، زار باشاغا تركيا واجتمع مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بمقر الوزارة في أنقرة، وبحث معه «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كل المجالات، خصوصا الأمنية منها»، وقال إن «كرم الضيافة ورحابة الاستقبال من قبل السلطات التركية، تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين منذ قديم الأزل».

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