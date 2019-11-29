بحث ربط التعليم بسوق العمل في اجتماع بالمركز الليبي الكوري

اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي التعليم والعمل بحكومة الوفاق في المركز الليبي الكوري، 29 نوفمبر 2019، (تعليم الوفاق)

استضاف المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد في طرابلس، اليوم الجمعة، اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي التعليم والعمل والتأهيل في حكومة الوفاق، لبحث رسم خارطة طريق لموائمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي.

ويستهدف من تلك الخطة القضاء على مشكلة البطالة، وتأهيل أفواج من الخريجين الذين يحتاجهم سوق العمل؛ بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتعبيد الطريق أمام مسيرة الاقتصاد، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وأوضح عضو اللجنة، إبراهيم شيتا، أن الاجتماع جاء استكمالا لما تم مناقشته في الاجتماع السابق حول المسألة نفسها، موضحا أن اللجنة اعتمدت التوصيات النهائية المتعلقة بهذا البند، واتفقت على تخصيص الاجتماع المقبل لمناقشة شق التعليم التقني والفني. يذكر أن اللجنة شكلت بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم ( 139 ) للعام 2018.