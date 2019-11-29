150 ألف دينار خسائر حريق في مصنع للأسفنج بسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 11:29 صباحا
حريق، (أرشيفية: الإنترنت)

قدرت الأجهزة الأمنية تلفيات حريق وقع يوم الثلاثاء الماضي في مصنع للأسفنج بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، بنحو 150 ألف دينار.

وكان مركز شرطة سوق الجمعة تلقى بلاغا بوقوع الحريق المملوك لأحد المواطنين، حسب بيان مديرية أمن طرابلس، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ونجم عن الحريق تدمير نحو 50 أسفنجة «بلوكة»، ومجموعة ماكينات خياطة خاصة بالمصنع، لتقدر الخسائر بـ 150 ألف دينار، ولازالت التحقيقات في الواقعة مستمرة لمعرفة أسباب الحريق. ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات جراء الحريق من عدمه.

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