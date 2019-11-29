«ملف النازحين» و«أزمة النفايات» في اجتماع عمداء بلديات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 10:33 صباحا
اجتماع عمداء بلديات طرابلس، 28 نوفمبر 2019، (بلدية طرابلس المركز)

اجتمع عمداء بلديات طرابلس الستة، لبحث عدة مشكلات تتعرض لها مناطق العاصمة المختلفة.

ومن أهم تلك المشكلات التي تناولها الاجتماع، ملف النازحين، والعوائق التي تواجه البلديات من أجل تقديم المعونة لهم، حسب بيان على صفحة بلدية طرابلس المركز، في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتطرق الاجتماع إلى أزمة انتشار القمامة في شوارع طرابلس، وهو الملف الذي تعاني منه البلديات من مدة طويلة؛ بسبب تداخل الإختصاصات وعدم دفع المخصصات المالية من أشهر. يذكر أن البلديات الست هي «طرابلس المركز، سوق الجمعة، تاجوراء، حي الأندالس، جنزور، عين زارة».

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت بلدية طرابلس المركز إغلاق مكبات القمامة المرحلية والنهائية منذ عدة أيام، مشيرة إلى تكدس القمامة في الشوارع جراء الأمر.

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وحذرت البلدية من كارثة بيئية ستسفر عنها تلك الأزمة، «في ظل غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة، التي تتحمل نتيجتها وعواقب تفاقمها».

ويلجأ بعض الأهالي إلى التخلص من القمامة بحرقها، مما دفع بلدية طرابلس في مطلع أكتوبر الماضي إلى مطالبة الأجهزة الأمنية برصد عمليات حرق القمامة في الشوارع، والتدخل لمنع تكرارها، مشددة على أنها «غير مقبولة».

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