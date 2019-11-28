القبض على شخص يمتهن السرقة في أجدابيا

الشخص المتهم الذي ألقي القبض عليه. (مديرية أمن أجدابيا)

قالت وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن أجدابيا إن أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية تمكنوا من القبض على «شخص يقوم بسرقة المواطنين عند خروجهم من سوق الذهب عند تصريف أموالهم».

وأوضحت وحدة الإعلام عبر صفحة المديرية على «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن التحري والتحقيق في قضية المتهم بدآ فور ورود شكوى من أحد المواطنين إثر تعرضه للسرقة بعد تصريف مبلغ من المال عقب خروجه من السوق عن طريق كسر زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي وهاتف.

وأضافت وحدة الإعلام الأمني أنه بعد التحقيق والتحري من قبل أعضاء قسم البحث الجنائي الذي دام لقرابة خمسة أشهر متواصلة وردت معلومة عن تواجد الشخص المشتبه به في أحد المنازل، وعلى ضوء ذلك جرى إخطار وأخذ الإذن من النيابة العامة ومداهمة المنزل وضبط المتهم.

وذكرت وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن أجدابيا أن المتهم «يدعى (ع م ي) ليبي الجنسية من مدينة بنغازي»، مؤكدة أنه «اعترف بما نسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة للاختصاص».