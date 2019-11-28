الصغير: لجنة المهجرين ستشرع في إعادة أول دفعة إلى ليبيا خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 09:41 مساء
اجتماع الثني مع لجنة العمل لإعادة المهجرين بمقر إقامته في القاهرة. (الحكومة الموقتة)

أكد رئيس لجنة عمل عودة المهجرين إلى ليبيا التابعة للحكومة الموقتة، علي الصغير، أن اللجنة «ستشرع في عودة المهجرين إلى ليبيا خلال الأيام القادمة بأول دفعة هجرت لمدة تزيد على التسع سنوات» وفق ما نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء هذا التأكيد خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الخميس، في القاهرة مع رئيس لجنة عمل عودة المهجرين إلى ليبيا علي الصغير لبحث مستجدات عمل اللجنة.

وقالت الحكومة الموقتة إن الصغير أطلع رئيس الحكومة على آخر مستجدات ملف إعادة المهجرين، وناقش معه إمكانية معالجة المشاكل التي تتعلق بالدراسة بالنسبة للأسر الراغبة في العودة في الوقت الراهن.

وأشارت الحكومة الموقتة إلى أن الاجتماع حضره وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

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وأطلقت الحكومة الموقتة قبل أسبوعين برنامجا وطنيا لإعادة المهجرين وتسوية أوضاعهم، وتستهدف الذين غادروا البلاد منذ العام 2011، حيث قالت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة، الدكتوره فتحية حامد، في تصريحات صحفية إن «هناك عدة محاولات لرأب الصدع وتمكينهم من العودة عبر البرنامج؛ ليكون استكمالا لمبادرة العفو العام والمصالحة الوطنية التي تعمل عليها المؤسسات الحكومية وأعيان ليبيا في مختلف المدن».

ووجه رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، يوم 21 نوفمبر الجاري، بسرعة المباشرة في إعادة المهجرين، منوها بأن الحكومة ستتكفل بمصاريف العودة، وتوفير مسكن لهم لمدة محدودة. وستقدم لهم منحة شهرية لمدة محددة على أن تسوى مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة، حسب بيان للحكومة الموقتة.

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