مواطن يتبرع ببناء غرفة خاصة لرجال الأمن عند مدخل طبرق الغربي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 28 نوفمبر 2019, 09:15 مساء
الغرفة التي قام ببنائها المواطن حمد أنويجي لرجال الأمن بمدخل طبرق الغربي. (الإنترنت)

قدم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الشكر لأحد المواطنين في طبرق بعد قيامه ببناء غرفة خاصة برجال الأمن عند المدخل الغربي للمدينة.

وسلم المواطن مفاتيح الغرفة التي قام بتجهيزها على حسابه الخاص إلى الجهات الأمنية بحضور أعضاء المجلس التسييري، ومدير مكتب المشروعات وعدد من الحكماء.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق «رغم أن المواطن رفض ذكر اسمه ولكن نحن بدورنا نذكر اسمه حتى يكون حافزا للآخرين. واسم المواطن المتبرع: حمد علي أنويجي الغيثي، واسم الشركة المنفذة: شركة الغيث للمقاولات العامة».

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس البلدي طبرق أن الغرفة التي قام ببنائها المواطن حمد علي أنويجي الغيثي مؤثثة وبها جهاز تكييف وجهاز مرئي ومكتب متكامل وحمام ومطبخ وكاميرات مراقبة.

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