انطلاق أولى جلسات المنتدى الخاص بالنهوض بقطاع المحاماة العامة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 05:27 مساء
الجلسة الأولى لمنتدى تطوير إدارة المحاماة العامة في ليبيا. (وزارة العدل)

انطلقت في العاصمة التونسية، أول أمس الثلاثاء، أولى جلسات المنتدى الخاص بالنهوض بقطاع المحاماة العامة في ليبيا والذي يجري تنظيمه في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل ووحدة العدالة الجنائية ببعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (يوبام).

وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسوك» إن المنتدى «يعد منصة لتقييم احتياجات قطاع المحاماة العامة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وضمان مشاركته في تطوير النظام القضائي» الوطني.

وأوضحت الوزارة أن إدارة المحاماة العامة شاركت في أولى جلسات المنتدى من خلال حضور عدد من ممثلي الفروع والمكاتب التابعة لها في طرابلس، وبنغازي، وسبها، والزاوية، ومصراتة، وترهونة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية التي استعرضت في الجلسة برامج أعمالها الموجهة إلى ليبيا والمتعلقة بالوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.

وأضافت الوزارة أن إدارة المحاماة العامة الليبية قدمت خلال الجلسة الأولى عرضاً مرئياً استعرضت خلاله الآلية التي تعمل الإدارة من خلالها على تقديم خدماتها ونسبة الإنجاز خلال السنوات الأخيرة إضافة للصعوبات التي تعترضها.

وأشارت إلى أن الجانب الدولي والبعثة الأوروبية (يوبام) أثنوا على المهام المناطة بالإدارة العامة للمحاماة ودورها في تقديم المساعدة القانونية باعتبارها الجهة المسؤولة بتقديم خدمة المحاماة العامة والمساعدة القانونية للمواطنين والأجانب على حد سواء.

وذكرت وزارة العدل أن تنظيم المنتدى «يأتي بناءً على الرغبة التي أبدتها وزارة العدل إلى المجتمع الدولي في تقديم الدعم الفني للنهوض بهذا القطاع لما يمثله من أهمية في حلحلة تحديات المرحلة الراهنة بشأن العديد من المسائل منها الهجرة غير الشرعية، وحقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة بحماية حقوق الفئات المستضعفة وقضايا الإرهاب».

ونوهت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني إلى أن المنتدى سيعقد جلساته بواقع مرة كل ستين يوماً بحيث يحضرها ممثلون عن إدارة المحاماة العامة ومؤسسات المجتمع الدولي العاملة في هذا المجال وعدد من المهتمين والمختصين.

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