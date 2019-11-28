تركيب محول وثلاث وحدات حلقية لتغذية الأحمال بمحطة كهرباء القرقني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 05:12 مساء
فنيو دائرة توزيع مشروع الهضبة بتغير صندوق على محول محطة كشاد.. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إن المهندسين والفنيين التابعين لدائرة شبكات الجهد المتوسط (الصيانة والتشغيل وإدارة توزيع طرابلس) انتهوا من تركيب محول وثلاث وحدات حلقية بمحطة كهرباء القرقني، لتغذية الأحمال على الكوابل والمحطات المجاورة لها.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المحول من نوع «11/30ى (T/0ff) سعة 20 ميجا فولت أمبير»، مشيرة إلى أنه والوحدات الحلقية التي جرى تركيبها تستهدف تغذية الأحمال على الكوابل والمحطات المجاورة من ضمنها كامبو فاطمة والسدرة وعين زارة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أيضا «توصيل خط القرقني رقم (1) جهد 30 من محطة الحمودات المربوط عليه المحول (القرقني)».

كما أشارت الشركة إلى قيام فنيو دائرة توزيع مشروع الهضبة بتغير صندوق توزيع 400 فولت ضغط منخفض إلى الخلية 800 على محول محطة كشاد.
 

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