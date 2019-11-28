مستشفى نالوت المركزي يتسلم حضانات وجهاز تصوير طبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 02:45 مساء
تسليم أجهزة طبية إلى مستشفى نالوت المركزي، 28 نوفمبر 2019، (صحة الوفاق)

تسلم مستشفى نالوت المركزي، اليوم الخميس، حضانات للأطفال حديثي ولادة، وجهاز «C-Arm» خاصا بالتصوير الطبي لحالات كسور العظام والحوادث.

وفي سياق آخر، ستجرى صيانة لجناح العمليات وقسم الإسعاف والطوارئ، إضافة إلى تنفيذ كل الأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

كانت الوزارة أعلنت أمس، حصول مستشفى «تيجي» العام في بلدية نالوت على أجهزة ومعدات طبية ضمت نحو 30 سماعة طبيب، و30 سماعة طبيب خاص بالأطفال، وعشرة أجهزة فحص الحلق، وجهاز أشعة رقمي، ومنظار جهاز هضمي علوي وسفلي، وشاشات مراقب العلامات الحيوية للمريض.

كما تسلم المستشفى عشرة أجهزة فحص عين، وعشرة أجهزة تخطيط قلب، وجهاز موجات فوق صوتية «4D» وجهاز أشعة «C-ARM»، إلى جانب أجهزة قياس ضغط الدم.

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