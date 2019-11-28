حكومة الوفاق: الانتهاء من قائمة بيانات النازحين خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 10:09 صباحا
لقاء أحمد معيتيق مع رئيس «التضامن الاجتماعي» مصطفى الجعيبي، 27 نوفمبر 2019، (حكومة الوفاق)

أعلنت إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق أن المنظومة الرئيسية لقائمة بيانات النازحين سينتهي الإعداد لها خلال الأيام المقبلة.

واستعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي، الخطوات المتخذة في هذا الشأن، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتطرق الاجتماع إلى سير عملية حصر وتسجيل النازحين والمهجرين جراء حرب العاصمة، وأيضا المواجهات في مدينة مرزق.

يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة العليا للنازحين المشكلة بناء على قرار حكومة الوفاق رقم 23 لسنة 2019، لمعالجة ملف النازحين بشكل نهائي، وتضم وزراء «المالية، والتعليم، والحكم المحلي، وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين»، ورئيس «التضامن الاجتماعي».

وخلال إحاطته الشهر الماضي، كشف مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، أن «حرب العاصمة» نتج عنها فرار أكثر من 128 ألفا من ديارهم، مشيرا إلى أن هناك 135 ألف مدني ما زالوا عالقين في المناطق التي تشكل الخطوط الأمامية للقتال، إضافة إلى 270 ألفا آخرين يعيشون في المناطق المتضررة بشكل مباشر من الحرب.

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