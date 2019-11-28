السفير الأميركي يطلع سلامة على نتائج اجتماعاته مع الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 08:32 صباحا
سلامة والسفير الأميركي خلال لقاء بمكتب البعثة الأممية في تونس، 27 نوفمبر 2019. (البعثة الأممية)

أطلع المبعوث الأممي غسان سلامة، الأربعاء، السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الليبية.

وحسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فقد «بحث سلامة والسفير الأميركي آخر التطورات في ⁧‫ليبيا وذلك خلال لقاء في مكتب بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس».

وشارك السفير الأميركي الأحد الماضي، ضمن وفد أميركي ضم مسؤولين أميركيين كبارا التقوا القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، لـ«بحث الخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء النزاع في ليبيا»، حيث اتهموا روسيا بـ«استغلال» الصراع، حسب بين صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

اقرأ أيضا: تفاصيل لقاء الوفد الأميركي مع حفتر

وفي اليوم التالي للقاء حفتر مع الوفد الأميركي، أجرى السفير نورلاند مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، حيث ناقشا «الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في ظل تصاعد التدخل الروسي».

ويقول محللون، إن هذه التحركات تعكس اهتمام واشنطن بالحالة الليبية بعد تقارير تحدثت عن وجود عسكري روسي في ليبيا على خلفية معلومات عن نشاط لمجموعة واغنر المعروفة في البلاد، وهو ما تنفيه موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك