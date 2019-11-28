بالصور.. آثار الاشتباكات المسلحة في حقل الفيل النفطي

آثار الاشتباكات المسلحة في حقل الفيل النفطي, 27 نوفمبر 2019. «صفحة حقل النفط على فيسبوك»

نشرت الصفحة الرسمية لحقل الفيل النفطي، مشاهد لآثار الاشتباكات المسلحة التي دارت أمس، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق، والقوات التابعة للقيادة العامة.

وعلقت الصفحة على الصور قائلة إن «موظفي الحقل كانوا في الموعد للتعامل مع الموقف»، لافتا إلى وجود هدوء حذر في الحقل «والوضع الأمني مُستقر حالياً».

مؤسسة النفط تطالب بوقف العمليات العسكرية قرب حقل الفيل

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد «بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة» مؤكدة أن هذا الإجراء سيستمر إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كل المسلحين من المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله: «لقد تعرض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل الحقل مخصص لموظفي المؤسسة».

البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة قرب حقل الفيل

وأكد صنع الله «نقل جميع مستخدمي المؤسسة الموجودين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم»، مشيرا إلى «أنهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية».

في سياق متصل أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في حقل الفيل النفطي، معتبرة أن الأمر يهدد سلامة موظفي المؤسسة الوطنية للنفط ويتسبب في وقف إنتاج الحقل البالغ 75 ألف برميل في اليوم.