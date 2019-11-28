ميناء بنغازي يستقبل 240 حاوية بضائع وسلع متنوعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 01:21 صباحا
سفينة حاويات في ميناء بنغازي البحري, (الإنترنت)

استقبل ميناء بنغازي البحري الأربعاء، سفينة نقل الحاويات «هانسا» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 240 حاوية بضائع وسلع متنوعة، منها مواد غذائية وأدوية ومنتجات صيدلانية ومستلزمات أطفال وأثاث ورخام وإطارات ومواد كهربائية وسجاد وأقمشة ومنسوجات وعطور.

ووفق الناطق باسم ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، فإن الحاوية ضمت أيضا و4 حاويات مبردة تشمل دجاجا ولحوما مجمدة و8 حاويات زيوت محركات و7 حاويات مقاعد وفصول دراسية جاهزة و11 حاوية سيراميك و25 حاوية سيارات استيراد أميركي .

ولفت الشهيبي، إلى دخول السفينة «سكاي باور» الوكيل الملاحي لشركة شاطئ ليبيا للتوكيلات الملاحية، إلى الميناء، وعلى متنها 2200 طن من مادة الأسفلت «قطران».

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