اتفاق نهائي بين مصلحة الموانئ و«جويدري» الأميركية لتطوير ميناء سوسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 10:20 مساء
جانب من ميناء سوسة الحالي (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال)، اليوم الأربعاء، إن مصلحة الموانئ توصلت «لاتفاق حول المسودة النهائية» مع مجموعة «غويدري» الأميركية للأمن بشأن أعمال التطوير والاستثمار في ميناء سوسة شرق البلاد.

وأضافت «وال» أن مصلحة المواني أوضحت في بيان بالخصوص أن الفرق الفنية التابعة للمصلحة على تواصل يومي مع مسؤولي الشريك الأميركي وأن المسودة النهائية للاتفاق «تضمنت تفاصيل استثمارية بينها قيمة عقد الإنشاء التي رست على 1.3 مليار دولار».

وأكدت المصلحة أن مجموعة «غويدري» الأميركية ستشرع في عمليات الإنشاء «فور استتباب الوضع الأمني في طرابلس والتي ستسبقها عملية توقيع العقد النهائي»، لافتة إلى أن «المسودة النهائية تضمنت سنوات استثمار تصل إلى 35 عاما».

اقرأ أيضا: «جويدري» الأميركية تقترب من توقيع اتفاق تطوير ميناء سوسة

وكما أكدت المصلحة أن بنود الاتفاق النهائي «تنصف الجانب الليبي حيث وضعت معايير التعاقد على أسس القوانين الليبية وما يضمن حق الدولة الليبية وتحسين الوضع الاقتصادي»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

كانت مجموعة «غويدري» الأميركية أعلنت أن الاستثمار في ليبيا سيوفر 2500 فرصة عمل متوقعة أن يبدأ التشغيل عام 2022 بإيرادات تصل إلى 60 مليون دولار سنويا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك