قنونو: القوات التابعة لـ«الوفاق» تسيطر على حقل الفيل النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 09:03 مساء

أكد الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، أن قواته بالمنطقة العسكرية الجنوبية «تواصل سيطرتها على حقل الفيل (النفطي) رغم محاولات .. استهداف الحقل بالطيران» التابع لقوات القيادة العامة.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، قال في وقت سابق، في إيجاز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن قواته طردت «الجماعات الإرهابية التي هاجمت حقل الفيل وتقوم الان بتأمين الحقل» النفطي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت سابق، وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد «بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة» اليوم الأربعاء، مشددة على أن هذا الإجراء سيستمر إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كل المسلحين من المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله: «لقد تعرض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل الحقل مخصص لموظفي المؤسسة».

وأكد صنع الله «نقل جميع مستخدمي المؤسسة الموجودين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم»، مشيرا إلى «أنهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية».

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