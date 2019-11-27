المسماري: «القوات المسلحة تطرد الجماعات الإرهابية من حقل الفيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 08:32 مساء

قال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، في إيجاز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «القوات المسلحة تطرد الجماعات الإرهابية التي هاجمت حقل الفيل وتقوم الان بتأمين الحقل» النفطي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت سابق، وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد «بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة» اليوم الأربعاء، مشددة على أن هذا الإجراء سيستمر إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كل المسلحين من المنطقة.

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وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله: «لقد تعرض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل الحقل مخصص لموظفي المؤسسة».

توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة

وأكد صنع الله «نقل جميع مستخدمي المؤسسة الموجودين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم»، مشيرا إلى «أنهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية».\

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