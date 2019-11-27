مجهولون يسرقون 2850 متر أسلاك كهرباء في زليتين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 2850 متر أسلاك من قبل مجموعتين خارجتين على القانون في زليتن.

ووفق بيان للشركة اليوم، قامت مجموعة مجهولة مساء اليوم الأربعاء، بسرقة أسلاك خط المشتل 2 من 30 محطة ماجر المجرورة مسافة 1800 متر.

وأوضح مدير إدارة توزيع الكهرباء في زليتن، أن مجموعة خارجة على القانون قامت أيضًا بسرقة أسلاك مسافة 1050 متراً بمنطقة أزدو التابعة لدائرة شرق زليتن.

وشددت الشركة على إخلاء مسؤوليتها عن حدوث أي انقطاعات بشبكة التوزيع، نتيجة هذه الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها جراء تلك الجرائم المتكررة وشبه اليومية.