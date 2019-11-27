السعودية تستثني الشركات الليبية من سداد مستحقات العمرة إلكترونيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 08:13 مساء
ليبيون في الأراضي المقدسة, (أرشيفية : الإنترنت)

قررت المملكة العربية السعودية استثناء الشركات الليبية من سداد المستحقات بشكل إلكتروني وفق المسار الجديد للحصول على تأشيرة العمرة، وهو النظام الجديد الذي اعتمدته المملكة مؤخرًا، وفق إدارة الحج والعمرة.

وتشهد المملكة العربية السعودية تطويرًا في منظومة الحج والعمرة، إذ شرعت بتطبيق إجراءات المسار الإلكتروني على جانب العمرة، الذي يعتمد على المعاملات الإلكترونية والتي تشمل سداد قيمة حجوزات الفنادق وغيرها من الخدمات.

ووفق البيان، فقد واجهت بعض شركات العمرة الليبية صعوبة في التعامل مع النظام الجديد، متمثلة في عدم التمكن من القيام بإجراء الحوالات المالية وفق الآلية المطلوبة، وهو ما دفع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بناء على طلبات بعض هذه الشركات، لمراسلة وزير الحج السعودي بمنح استثناء للشركات الليبية عن سداد المستحقات بشكل إلكتروني، وهو ما حدث بالفعل، ليسمح لجميع هذه الشركات العمل وفق النظام المالي السابق.

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