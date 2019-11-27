مراقب التعليم في طبرق يعلن بداية العام الدراسي الجديد الأحد المقبل

مراقب التعليم في بلدية طبرق سالم جواد. (بوابة الوسط)

أعلن مراقب التعليم في بلدية طبرق سالم جواد، اليوم الأربعاء، أن العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 سيبدأ يوم الأحد، الأول من ديسمبر المقبل، داعيًا المعلمين ومديري المدارس العامة والخاصة إلى الالتحاق بالدراسة وفق الموعد المقرر.

ووجه جواد، صباح اليوم، رسالة رسمية إلى كافة مديري المدارس العامة والخاصة والمعلمين والمعلمات بالجداول والاحتياط العام طالبهم فيها بضرورة الالتحام بالعمل في مدارسهم يوم الأحد المقبل.

وأكد جواد، في الرسالة، حق المعلمين في المطالبة بحقوقهم المتمثلة في تنفيذ القرار رقم (4) لسنة 2018، دون التأثير على مستقبل الطلاب وعرقلة سير العملية التعليمية.

وعقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اجتماعًا مع عدد من مديري المدارس، وطالبهم بضرورة بدء العام الدراسي الجديد، فيما قامت مخازن المراقبة بتوزيع الكتب المدرسية على المدارس الخاصة والعامة في بلدية طبرق.