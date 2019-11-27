انطلاق المرحلة النهاية من جائزة جامعة سبها لـ«التميز العلمي»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 07:42 مساء
عدد من الحاضرين لانطلاق المرحلة النهائية لجائز جامعة سبها للتميز العلمي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت قاعة مركز اللغات بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات المرحلة النهائية من جائزة جامعة سبها لـ«التمييز العلمي» بحضور عميد الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس إلى جانب المشاركين بالجائزة.

وقال رئيس لجنة الإعداد والتحضير للجائزة الدكتورجمال أبوبكر لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من جائزة «التميز العلمي» هو تحفيز أعطاء هيئة التدريس والطلاب على البحث وتطوير الإنتاج العلمي لتعزيز مكانة الجامعة العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وخدمة المجتمع الليبي.

وقالت مريم فضل ماجستير علومة بيئة لـ«بوابة الوسط» إنها قدمت ورقة حول كيفية الاستفادة من بعض النبات والحشائش الصحراوية في صناعة الأسمدة للزراعة وكذلك أعلاف الحيونات.

وأضاف عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والتقنية بالجامعة محمد عبدالرحمن لـ«بوابة سبها» أنه شارك بورقة علمية حول كيفية الاستفادة من مياه الصرف الصحي التي تعاني منها مدينة سبها في ري أشجار«الطلح» التي تقاوم زحف الكثبان الرملية على طريق سبها - براك.

يشار إلى أن جامعة سبها نظمت خلال الأشهر الماضية مؤتمرا حول الابتكار العلمي ومؤتمر حول الاقتصاد كما أقامت عدة جلسات وندوات حول البحث العلمي.

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