انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد

الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر شرق بني وليد. (الإنترنت)

انتشل فريق تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، جثة مجهولة الهوية قرب مقر الشركة الصينية بطريق النهر الصناعي شرق المدينة بعد ورود بلاغ عنها إلى الجمعية أمس الثلاثاء.

وأوضح عضو جمعية السلام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن فريق انتشال الجثث التابع للجمعية انتقل على الفور إلى الموقع لانتشال الجثة بعد إبلاغ النيابة العامة ومديرية أمن بني وليد.

وأضاف التويجر أن فريق الجمعية نقل الجثة إلى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام، للتحفظ عليها من قبل النيابة العامة إلى حين إتمام الإجراءات القانونية وعرضها على الطب الشرعي، مرجحًا أن تكون الجثة لأحد المهاجرين غير الشرعيين من إحدى الجنسيات الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.