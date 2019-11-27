المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري أن مقاتلات سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذت غارات جوية استهدفت «ميليشيات» تابعة لحكومة الوفاق الوطني اقتحمت حقل الشرارة النفطي اليوم الأربعاء.

وقال المسماري عبر صفحته على «فيسبوك»: «بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لميليشيات الوفاق لحقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة وشنت غارات على المجموعة المارقة وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبية».

ونوه الناطق باسم القيادة العامة إلى أن «التعزيزات العسكرية لازالت تصل تباعًا لطرد ما تبقى من مخربين من الحقل». الذي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وقف الإنتاج فيه إلى حين وقف العمليات العسكرية وخروج الأفراد العسكريين من الحقل.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من مصادر مستقلة بشأن التطورات الأمنية التي بدأت اليوم في محيط حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد.