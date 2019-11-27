صيانة كابل كهرباء في الهضبة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 02:54 مساء
جانب من أعمال صيانة الكابل بالهضبة الشرقية، 27 نوفمبر 2019. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صيانة كابل ضغط عالي يغذي إحدى محطات الهضبة الشرقية (جنوب طرابلس).

وتمكن فنيو ومهندسو الفرقة المسائية التابعة لدائرة توزيع الهضبة، خلال اليومين الماضيين، من صيانة العطل الذي حدث في كابل ضغط عالي يغذي منطقة الهضبة الشرقية من محطة «30/11 ك ف» سيدي المصري إلى محطة حي المهندسين، وكذلك صيانة كابل ضغط عالي «30 ك ف» سيدي المصري، بحسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أقرأ أيضا صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس تضرر من الاشتباكات

يشار إلى أن الشركة أعلنت خلال الأسبوع الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بعدد من محطات الكهرباء تشمل تمسان «جنوب غرب ليبيا»، ومحطة كهرباء الزاوية، ومحطة كهرباء القبة شمال شرق ليبيا إلى جانب، إصلاح كابل ضغط عالي معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحي «داعش» بشأن مذابح اليزيديين
عربى
ترشيح ثلاث نساء بينهن يمنية للفوز بـ«نوبل» حقوق الإنسان.. «كشفت سجونا سرية»
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك