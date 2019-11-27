«تعليم الوفاق» تحذر من صفحات تنتحل صفتها على «فيسبوك»

وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

حذرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، من انتحال «منصات إعلامية مشبوهة» صفتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ بهدف نشر «إشاعات مغرضة حول سير العمل بالوزارة والتشويش على ذوي العلاقة والمهتمين بالشأن التعليمي، وخلق رأي عام سلبي».

ودعت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحذر في التعامل مع تلك الصفحات، موضحة أن صفحتها الوحيدة تحمل اسم «وزارة التعليم الليبية» ويفوق عدد متابعيها المليون و300 ألف شخص، حسب بيان على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك».

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وأوضحت عدم وجود أي صفحة أخرى لها مخولة بنشر القرارات والتعميمات على «فيسبوك»، كما أخلت مسؤوليتها من كل ما ينسب إليها من «إجراءات وتعميمات وقرارات مزيفة تنشر على تلك الصفحات المشبوهة».