زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 01:42 مساء
صورة توضح مركز الزلزال بجوار جزيرة كريت. (الإنترنت)

ضرب زلزال بقوة 6.1 ريختر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكان بنغازي ومدن الجبل الأخضر، إضافة إلى بعض المدن المصرية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في ليبيا، صباح اليوم الأربعاء، أنباء عن شعور سكان بنغازي والجبل الأخضر بالزلزال في تمام الساعة التاسعة والنصف، بينما أوضحت جمعية «رؤية» لهواة علم الفلك عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن ما شعر به سكان تلك المدن هو نتيجة هزة أرضية ضربت السواحل الغربية لجزيرة كريت بقوة 6.0 على مقياس ريختر، وعلى عمق 54 كيلومترا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

إلى ذلك، قال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور أحمد بدوي، إن المركز سجل وقوع زلزال بقوة 6.1 ريختر اليوم الأربعاء، بجزيرة «كريت» اليونانية، في تمام الساعة 9:23 بتوقيت القاهرة، لافتا إلى أن سكان محافظات دلتا مصر شعروا به.

وأوضحت جمعية «رؤية» أن مناطق رأس الهلال، وكرسة، ودرنة هي أقرب المناطق في ليبيا من مكان حدوث الزلزال مع مسافة 320 إلى 325 كيلومترا، لافتة إلى أن سكان بنغازي شعروا كذلك به رغم بعد مدينتهم عن موقع الزلزال بنحو 485 كيلومترا.

وجمعية «رؤية» منظمة غير حكومية ترصد وتتابع وتوثق كل الأحداث الفلكية والأرصاد الجوية، وتنشر نشاطاتها عبر موقعها الرسمي على «فيسبوك»، ويديرها شباب ليبيون من كل مدن ليبيا هواة لعلم الفلك.

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