«الأرصاد»: استقرار الطقس على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 12:41 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس على غالبية المناطق حتى السبت المقبل، مع تكاثر سحب ممطرة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقى خصوصا مناطق الجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خفيف خلال الليل.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال بين 18 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، بينما تكون بين 21 و26 درجة مئوية على مناطق الجنوب، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على أقصى مناطق الجنوب الغربى.

رأس أجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت، مع احتمال تكون ضباب خفيف آخر الليل.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده
ظهور سحب ممطرة من حين لآخر اليوم على بعض المناطق الساحلية، خصوصا مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال تكون ضباب على بعض المناطق ليلا.

وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية.

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