«تعليم الوفاق» تعلن إجراءات تنسيب طلاب لم تصل إليهم الأرقام السرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 10:50 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، إجراءات تنسيب الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، الذين لم تصل إليهم الأرقام السرية.

وقالت الوزارة إن عليهم التوجه إلى المسجل العام في أقرب جامعة لهم، أو مدير أقرب مكتب امتحانات، مصحوبين بإثبات هوية وطلب الرقم السري منهم، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وسيرسل المسجل العام أو مدير مكتب الامتحانات رقم جلوس الطالب واسمه الرباعي عبر الغرفة المخصصة للتواصل مع المنظومة، وطلب الرقم السري من المنظومة وإبلاغ الطالب به، حسب البيان.

وتابع البيان: «أما بالنسبة إلى طلاب المدارس الليبية في الخارج، فعليهم التواصل مع مدير المدرسة الذي سيرسل بدوره رقم الجلوس واسم الطالب الرباعي إلى المنظومة من خلال الغرفة الخاصة بمديري المدارس بالخارج، وعلى الطالب إعطاء رقم هاتفه لتسهيل التواصل معه لتسليمه الرقم السري».

اقرأ أيضا: «تعليم الوفاق» تعلن القدرات الاستيعابية للجامعات في «الفرصة الثانية».. وبدء التسجيل اليوم

وتشمل تلك الإجراءات الطلاب الناجحين في الدور الأول، الذين لم يشتركوا في التنسيب، بسبب عدم وصول الرقم السري إليهم، أو الذين اشتركوا ولم يتم تنسيبهم في الفرصة الأولى، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني، ولم تصل إليهم الأرقام السرية في رسائل على شفراتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحي «داعش» بشأن مذابح اليزيديين
عربى
ترشيح ثلاث نساء بينهن يمنية للفوز بـ«نوبل» حقوق الإنسان.. «كشفت سجونا سرية»
دولى
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك