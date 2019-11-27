وزير «مواصلات الوفاق» يوجه بحل العوائق أمام صيانة مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 09:50 صباحا
زيارة وزير «مواصلات الوفاق» ميلاد معتوق مطار معيتيقة، 26 نوفمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجه وزير المواصلات في حكومة الوفاق، المهندس ميلاد معتوق، بتسهيل العمل في مشروع صيانة مطار معيتيقة الدولي، والتغلب على العوائق التي يتعرض لها المشروع، حتى يفتتح المطار في أقرب وقت ممكن.

وتفقد معتوق أعمال الصيانة في صالة الركاب «الاستقبال والمغادرة»، ثم عقد اجتماعا مع مدير أمن المطار ورئيس مصلحة المطارات ومسؤولين بالوزارة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

توقف الرحلات
وكان وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، صرح في أكتوبر الماضي باستئناف حركة الرحلات بالمطار تدريجيا خلال أسابيع.

وبالتزامن، كشف المبعوث الأممي، غسان سلامة، عن تدشين محطة وصول خاصة بالأمم المتحدة في مطار معيتيقة، قائلا إن وجود البعثة «سيضيف إلى الطابع المدني للمطار، ويقضي على أي حجة باستعمال المطار لأي أهداف عسكرية».

ولفت سلامة إلى أن غلق مطار معيتيقة تسبب في ضرر كبير لنحو 2.6 مليون ليبي، خصوصا أن طرابلس وضواحيها لا يخدمها سوى هذا المطار، مما اضطر هؤلاء إلى اللجوء للسفر عن طريق البر بما يشمله من مشقة كبيرة أو الذهاب إلى مطارات أخرى، بما يمثل ذلك من مشقة على كبار السن والمرضى.

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وتقرر إغلاق مطار معيتيقة منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد تعرضه إلى قصف صاروخي على مدرج المطار، الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

وكان هذا القصف هو الثامن منذ يوليو الماضي والثاني والعشرين منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

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