تكدس القمامة في شوارع طرابلس بعد غلق المكبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 09:20 صباحا
تكدس القمامة في أحد شوارع طرابلس، 26 نوفمبر 2019، (بلدية طرابلس)

أعلنت بلدية طرابلس المركز إغلاق مكبات القمامة المرحلية والنهائية منذ عدة أيام.

وأشارت إلى أن الإغلاق تسبب في تكدس القمامة في شوارع العاصمة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وحذرت البلدية من كارثة بيئية ستسفر عنها تلك الأزمة، «في ظل غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة، التي تتحمل نتيجتها وعواقب تفاقمها».

وسبق أن قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض توصيات إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، حول كيفية التعامل مع ملف تكدس القمامة في العاصمة طرابلس، إذ وجه بضرورة الإسراع في وضع استراتيجيات وتنفيذ إجراءات عاجلة للتخلص من القمامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ويلجأ بعض الأهالي إلى التخلص من القمامة بحرقها، مما دفع بلدية طرابلس في مطلع أكتوبر الماضي إلى مطالبة الأجهزة الأمنية برصد عمليات حرق القمامة في الشوارع، والتدخل لمنع تكرارها، مشددة على أنها «غير مقبولة».

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