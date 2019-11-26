الحرس البلدي بطبرق يحذر من شراء نوع حليب لعدم مطابقته المواصفات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 09:31 مساء
صناديق حليب «الامتياز» صادرها الحرس البلدي بطبرق وحذر من شرائها. (الإنترنت)

حذر جهاز الحرس البلدي في طبرق، المواطنين من شراء «حليب الامتياز المكثف»، المتداول في السوق، «لعدم مطابقته المواصفات، حسب تقرير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطبرق».

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق، مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» إن هذا التحذير جاء بناءً على كتاب مدير فرع جهاز الحرس البلدي البطنان، الموجه إلى مدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية طبرق، بخصوص الكشف على حليب مكثف نوع «الامتياز».

وأوضح زاكي أن قسم الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طبرق سحب عينة من هذا الحليب، الذي أنتج في العام 2019 وصلاحيته سنة، لكن من خلال الكشف عليها وتحليلها تبين عدم مطابقتها المواصفات ومقاييس الجودة الليبية.

وأضاف زاكي أن مدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطبرق وجه تعليماته إلى رئيس مركز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، مشيرا إلى أن دورية من مركز الحرس البلدي سحبت الكميات التي وجدت في المحلات التي تم المرور عليها.

وحذر مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق المواطنين من شراء هذا المنتج، داعيا إياهم إلى الإبلاغ عنه في حال وجوده بأحد المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية.

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