«مطارات الموقتة» تخصص 16 مليون دينار لأعمال الصيانة في مطار غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 08:58 مساء
مطار غدامس. (أرشيفية صفحة مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة على فيسبوك)

أعلنت مصلحة المطارات بالهيئة العامة للنقل والمواصلات، التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، تخصيص 16 مليون دينار لأعمال الصيانة في مطار غدامس غرب البلاد، في إطار النهوض بالمطارات التابعة للمصلحة.

وأوضحت مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها رصدت «مليوني دينار لصيانة صالة الركاب الرئيسية بمطار غدامس»، مشيرة إلى أن «إجراءات التعاقد تحت الدراسة».

وأضافت المصلحة أنها رصدت أيضا «أربعة ملايين دينار لصيانة ساحة وقوف الطائرات»، منوهة بأن «العمل جار بالمشروع وبنسبة إنجاز تجاوزت 65%».

كما أكدت أنها تعاقدت «على صيانة المهبط بمبلغ ثمانية ملايين دينار»، لكنها ألغت هذا التعاقد «نتيجة لوجود ملاحظات من ديوان المحاسبة» وتدرس «الآن التعاقد مرة أخرى على المشروع بعد استيفاء الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة».

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