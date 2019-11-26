السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس

السراج والسفير الأميركي لدى ليبيا. (سفارة الولايات المتحدة)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، ناقش في اجتماع أمس الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج «آفاق وقف الأعمال العدائية حول طرابلس».

وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن السفير نورلاند ناقش أيضًا مع السراج «الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في ظل تصاعد التدخل الروسي».

ولم توضح السفارة الأميركية مكان اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والسفير ريتشار نورلاند.

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وشارك السفير الأميركي أيضًا، أول أمس الأحد، في لقاء جمع مسؤولين أميركيين من واشنطن مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر؛ لـ«بحث الخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء النزاع في ليبيا»، حيث اتهموا روسيا بـ«استغلال» الصراع، وفق بيان الخارجية الأميركية.