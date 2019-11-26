السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 07:30 مساء
السراج والسفير الأميركي لدى ليبيا. (سفارة الولايات المتحدة)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، ناقش في اجتماع أمس الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج «آفاق وقف الأعمال العدائية حول طرابلس».

وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن السفير نورلاند ناقش أيضًا مع السراج «الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في ظل تصاعد التدخل الروسي».

ولم توضح السفارة الأميركية مكان اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والسفير ريتشار نورلاند.

اقرأ أيضًا: خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا

وشارك السفير الأميركي أيضًا، أول أمس الأحد، في لقاء جمع مسؤولين أميركيين من واشنطن مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر؛ لـ«بحث الخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء النزاع في ليبيا»، حيث اتهموا روسيا بـ«استغلال» الصراع، وفق بيان الخارجية الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا