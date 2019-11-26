الرئيس التنفيذي لـ«إيني»: ليبيا تعاني مرضا مزمنا

الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، كلاوديو ديسكالزي. (الإنترنت)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، اليوم الثلاثاء، إن الموقف في ليبيا «غير جيد» ويمكن وصفه بأنه «مرض مزمن».

وشدد ديسكالزي خلال كلمته بمنتدى نظمته وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (أنسا) على أنه «من الضروري إيجاد حل للأزمة القائمة في ليبيا، لأنه إذا عانت ليبيا فإن مجمل منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ستعاني، وبالتأكيد أوروبا».

وفقًا للمدير التنفيذي لـ«إيني» فإنه «يجب إيجاد حل من خارج ليبيا والتركيز على الناس، ويجب على المرء الجلوس للحديث وعدم النظر قصيرًا ولكن على المدى الطويل».