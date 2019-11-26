دبلوماسي إيطالي للغنوشي: ينبغي إشراك تونس في مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 05:42 مساء
لقاء الغنوشي مع سفير إيطاليا في تونس. (السفارة الإيطالية في تونس)

قال سفير إيطاليا في تونس، لورنزو فنارا إن روما تعتبر تونس «طرفا مهما» في حل الأزمة الليبية ما يتطلب إشراكها في مؤتمر برلين.

وأكد السفير الإيطالي في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، على أهمية دور تونس في حل الخلاف في ليبيا، مشيرا إلى أن «الحكومة الإيطالية تعتبر تونس طرفا رئيسيا في حل المشكلة الليبية، وهو ما يستدعي تشريكها في مؤتمر برلين».

وفي بيان صادر عن البرلمان التونسي جدد الغنوشي حرص تونس على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده الشهر القادم، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا وسلامة شعبها الشقيق يعد في صدارة اهتمام تونس.

وأضاف الغنوشي وهو رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية أن تونس تقف على نفس المسافة من طرفي الخلاف في ليبيا، مبينا أن الحل يجب أن يكون سلميا يقوم على الحوار وتغليب العقل على الحلول العسكرية.

وفي تصريحات سابقة لم يخفي وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قلق بلاده بسبب «عدم دعوة الجزائر وتونس لمؤتمر برلين المقبل حول ليبيا» رُغم أنهما الدولتان الأكثر تضررًا من الأوضاع الأمنية السائدة في ليبيا.

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