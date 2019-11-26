واشنطن: حظر الطيران المدني الأميركي في ليبيا

أكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الطيران الفدرالية حظرت عمليات الطيران المدني الأميركية في المجال الجوي لليبيا، وفي الأراضي الليبية.

وأوضحت السفارة أن القرار اتخذته إدارة الطيران الفدرالية في 23 أكتوبر الماضي بسبب «القتال المستمر حول طرابلس والتدخل المتزايد للقوات الأجنبية والمرتزقة وزيادة الخطر على الطيران المدني»، مشيرة إلى أن مطار معيتيقة لا يزال مغلقا، حسب حساب السفارة بموقع «تويتر».

وكثفت الولايات المتحدة من اهتمامها بالشأن الليبي خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن مسؤولين أميركيين كبارا التقوا في 24 نوفمبر الجاري قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر لـ«بحث الخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء النزاع في ليبيا»، متهمين روسيا بـ«استغلال هذا النزاع».

وقالت الوزارة إن الوفد، الذي ضم السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، يسعى إلى «تحديد الخطوات الواجب اتخاذها توصلاً إلى وقفٍ للأعمال القتالية وإلى تسوية سياسية للنزاع»، ولم يشر «البيان» إلى المكان الذي جرى فيه اللقاء.

كما ذكرت تقارير أميركية أن مسؤولين من مجلس الأمن القومي الأميركي التقوا خلال الأسابيع الأخيرة سفير ليبيا السابق لدى الإمارات عارف النايض، واستمعوا منه إلى «اقتراحات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية».

وفي 13 نوفمبر الجاري، دعت الخارجية الأميركية في بيان لها «الجيش الوطني الليبي إلى إنهاء هجومه على طرابلس»، معتبرة أن «ذلك سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع».

وأشار البيان إلى «الحوار الأمني ​​بين الولايات المتحدة وليبيا الذي انطلق بين الحكومة الأميركية وحكومة الوفاق الوطني ممثلة بالمفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة والمفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا في واشنطن العاصمة.«