ميناء بنغازي يستقبل 3 آلاف طن «أسفلت»

السفينة «ستار باور» راسية بميناء بنغازي البحري، 26 نوفمبر 2019. (صفحة الميناء فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الثلاثاء، السفينة «ستار باور» الوكيل الملاحي لشركة الروبيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3000 طن من مادة الأسفلت «قطران».

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن الميناء ينتظر دخول السفينة «سكاي باور» الوكيل الملاحي لشركة شواطئ ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 2200 طن من مادة الأسفلت «قطران» حسب ما نشر الميناء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا ميناء بنغازي يستقبل 591 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

وكان الميناء استقبل، أمس الإثنين، سفينة نقل السيارات «قراند شيشيليا»، الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 591 سيارة مقبلة من السوق الأوروبية.