إصلاح عطل في شبكة الكهرباء بـ«القبة»

جانب من أعمال الصيانة بمحطة القبة، 26 نوفمبر 2019. (الشركة العامة للكهرباء فيسبوك).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إصلاح عطل وقع في شبكة الكهرباء بمنطقة القبة شمال شرق ليبيا.

وتمكن فنيو ومهندسو دائرة صيانة الجهد الفائق في درنة، خلال اليومين الماضيين، من صيانة العطل الذي حدث في محول «220/11/66 ك.ف» بمحطة القبة، بحسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن الشركة أعلنت خلال الأسبوع الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بعدد من محطات الكهرباء تشمل تمسان «جنوب غرب ليبيا»، ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إصلاح كابل ضغط عالٍ معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.