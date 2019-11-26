إصلاح عطل في شبكة الكهرباء بـ«القبة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 03:01 مساء
جانب من أعمال الصيانة بمحطة القبة، 26 نوفمبر 2019. (الشركة العامة للكهرباء فيسبوك).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إصلاح عطل وقع في شبكة الكهرباء بمنطقة القبة شمال شرق ليبيا.

وتمكن فنيو ومهندسو دائرة صيانة الجهد الفائق في درنة، خلال اليومين الماضيين، من صيانة العطل الذي حدث في محول «220/11/66 ك.ف» بمحطة القبة، بحسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أقرأ أيضًا شركة الكهرباء تعلن صيانة محطة تمسان

يشار إلى أن الشركة أعلنت خلال الأسبوع الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بعدد من محطات الكهرباء تشمل تمسان «جنوب غرب ليبيا»، ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إصلاح كابل ضغط عالٍ معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية