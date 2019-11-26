الأرصاد: البحر مضطرب على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، ورياح جنوبية غربية على الساحل الشرقي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر مضطربة اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 0.75 و3.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

- الرياح شمالية غربية تتحول غدًا الأربعاء إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة اليوم الثلاثاء، نظرًا لاضطراب البحر، ودرجة حرارة سطح البحر تصل إلى 21 درجة مئوية.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا هذا اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و3.25 متر.