رفض شحنة مشروب غازي في منفذ مساعد البري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 11:51 صباحا
جزء من الشحنة المرفوضة بميناء مساعد البري، 26 نوفمبر 2019. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فيسبوك)

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، دخول شحنة مشروب غازي «شويبس» تبلغ 10 آلاف عبوة، موردة من مصر عبر منفذ مساعد البري.

وأوضح المركز أنه رفض الشحنة لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية رقم 15 الجزء 3 لسنة 2015، من حيث وجود اللون «E122 الكارموزين» المحظور، موضحا أن الرفض ليس مقصودا به سوى تاريخ الإنتاج وليس كل العلامة التجارية، حسب منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«الرقابة على الأغذية» يرفض شحنة مشروب غازي من مصر

يذكر أن المركز رفض السبت الماضي، شحنة من نفس المنتج تبلغ 24 ألف صندوق؛ لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية من حيث وجود اللون «E122 الكارميزون» المحظور أيضا.

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