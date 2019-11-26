«الأرصاد»: سقوط أمطار غزيرة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 11:26 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع تكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية، وإمكانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، تصحبها خلايا رعدية، مما يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريان الأودية المحلية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال بين 15 و23 درجة مئوية، وبين 20 و26 درجة مئوية على مناطق الجنوب، كما تنخفض دون العشر درجات في بعض المناطق ليلا.

رأس إجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على المناطق الساحلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أيضا على الساحل، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 15 و21 درجة مئوية، وتنخفض آخر الليل لتصل إلى ثماني درجات مئوية.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة
فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على المناطق الممتدة من أجدابيا إلى بنغازي، ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، تصحبها خلايا رعدية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها من معتدلة إلى نشطة اليوم، تتحول غدا إلى شمالية غربية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحراة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية، ثم تنخفض ليلا والصباح الباكر على غدامس والحمادة إلى أقل من ثماني درجات مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على السرير وتازربو، بينما تكون جنوبية غربية ومثيرة للغبار على الكفرة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و26 درجة مئوية، وتصل إلى 31 درجة مئوية على الكفرة.

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