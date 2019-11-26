العثور على سيارة مسروقة في «تندميرة»

سيارة مسروقة، (أرشيفية: الإنترنت)

تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس، بالتعاون مع مكتب تندميرة من العثور على السيارة في قرية تندميرة التي تقع بمنطقة الجبل الغربي.

وتعود ملكية السيارة إلى مواطنة من العاصمة، أبلغت عن تعرضها للسرقة في حي الأندلس من قبل مجهولين، حسب بيان مديرية أمن طرابلس، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتمكن رجال الأمن من ضبط سائق السيارة، الذي أحيل إلى مركز الشرطة، والذي بدوره أحاله إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

«تندميرة» قرية صغيرة على جبل نفوسة، يحدها من الشرق منطقة الحرابة، ومن الغرب منطقتا كاباو وطمزين. يبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، ويعمل معظمهم في الزراعة وتربية الأغنام والتجارة. ويوجد بها معالم إسلامية مميزة منها مسجد أبومنصور إلياس، ومسجد أبوقشقاش، ومسجد الشيخ عمر بن عيسى التندميرتي، ومسجد أبونصر الذي يقع على حافة الجبل تماما، حيت يطل على منطقة تيجي. ‌