توزيع علاج الأنسولين على المراكز الصحية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 09:45 صباحا
توزيع أدوية على أحد المراكز الصحية في سبها، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية سبها، توزيع علاج الأنسولين الخاص بمرضى السكر على المراكز الصحية التابعة لها.

ودعا مدير الإدارة، عبدالجليل خضري، جميع المرضى إلى اصطحاب البطاقات الخاصة بهم لتلك المراكز، حتى يتسلموا العلاج حسب الجرعات والكمية المخصصة لهم، فنوع الإنسولين الذي سيوزع عليهم «30/70»، حسب بيان على صفحة البلدية في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ونوه بأن الأيام المقبلة ستشهد توزيع أدوية ومستلزمات طبية، بعد حصرها من قبل مكتب الصيدلة، ثم توزيعها على المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية في البلدية.

وأكد عبدالجليل أن عدة مراكز صحية تسلمت الأنسولين وهي «مركز علاج السكر في سبها، والمركز الصحي حجارة الجديدة، والمركز الصحي القرضة، والمركز الصحي الثانوية، والمركز الصحي المنشية، والمركز الصحي الجديد، والمركز الصحي غدوة، والمركز الصحي سكرة، والمركز الصحي حي التحرير، والمركز الصحي المهدية، ووحدة الرعاية الصحية الجديد».

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